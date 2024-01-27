«Крошки в столовой собирали»: как люди выживали во время блокады Ленинграда

Каждый день жители осажденного города, превозмогая себя, приближали победу.

Весь день тысячи людей — ветераны, блокадники, их дети и внуки идут на Пискаревское кладбище, чтобы почтить память погибших. Это крупнейшее братское захоронение времен Второй мировой войны. Венок к монументу «Мать — родина» возложил Владимир Путин. Для президента, как и миллионов российских семей, эта дата очень личная. Здесь покоится его родной брат, не переживший блокадную зиму 42-го. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин расскажет, как город вспоминает своих героев и защитников.

«Кто на Невском пятачке не бывал, тот войны не видал». Одна уже эта солдатская поговорка многое говорит о том ужасе, что здесь творился. Чтобы занять плацдарм, нашим войскам нужно было преодолеть реку. И только одному из трех удавалось перебраться на этот берег Невы», — рассказывает корреспондент Игорь Балдин.

Наши войска метр за метром прорывались навстречу друг другу, долгие 872 дня прошли прежде, чем фашистов отбросили за Псков и границы Ленинградской области.

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«Рубежный камень» — место самых ожесточенных сражений. Для миллионов людей бои за Ленинград и блокада — это личная история. Отец Владимира Путина здесь, на Невском пятачке, получил ранение, старший брат президента Виктор умер в осажденном городе в 1942-м.

«В дни блокады Ленинград бомбили ежедневно. О чем до сих пор напоминают такие таблички. Однако на 100 смертей только три — от бомбежек, а 97 — от голода», — отмечает Балдин.

Хвоя и отруби — вот рецепт блокадного хлеба. Зимой 1942-го выдавали всего 125 граммов на человека на целый день. Прожить на это невозможно. Люди собирали мох, делали пироги из клея, а весной городские сады превращали в огороды. На площади у Исаакиевского собора, например, росла капуста.

«Родители нас обнимали. Тепло их согревало. А хлебушек — как у всех. Мы с сестрой корочки за щекой сосали», — поделилась жительница блокадного Ленинграда Людмила Цапля.

Самым страшным периодом была зима. Ни света, ни тепла. Ледяную воду из Невы кипятили на костре, сжигая мебель и одежду.

«Крошки мы в столовой собирали. Я знаю только, мама говорила, что у меня отнялись ноги, я не могла ходить от голода, от холода. Помню бабушку, лежащую на кровати мертвую. Моя тетя завернула ее в одеяло, положила ее на санки и повезла своим ходом на Смоленское кладбище», — вспоминает блокадница Татьяна Попова.

Блокадники из других городов и даже стран в этот день собираются в Петербурге, чтобы почтить память погибших. Валентина Самбурская приехала из Риги. В 1942-м в Ленинграде она потеряла мать и младшую сестру.

«Мы все сожгли, что у нас было. Была только железная кроватка. И мы с братиком, и была еще мелкая наша — маленькая, годик ей, наверное, был. И мы голодные, холодные. Потом начали умирать все в доме», — рассказала блокадница Валентина Сабурская.

Почти на каждом петербургском кладбище есть участок, где похоронены блокадники. Смоленское, Волковское, но самое большое мемориальное захоронение жертв блокады на Пискаревском. Здесь покоятся останки 600 тысяч человек.

«Мне даже тяжело говорить. Многие тут похоронены: родной дядя, двоюродный брат», — говорит Татьяна Дворецкая, еле сдерживая слезы.

Каждый день жители осажденного города, превозмогая себя, приближали победу. На Кировском заводе, близ линии фронта, собирали танки. Сотрудники института растениеводства умирали от голода, но сохранили ценную коллекцию семян. Работали театры и музеи. Голос Ольги Берггольц и ее стихи стали символом непокоренного города, а 7-я симфония Шостаковича, прозвучавшая в зале филармонии в 1942-м, дала всему миру понять, что Ленинград не победить.

Символ неугасающей памяти о подвиге переживших блокаду — у Невы загорается огонь Ростральных колонн. В полдень над городом раздается выстрел пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Произвел залп ветеран Великой Отечественной Зиновий Меркин. Он служил в одном полку с отцом Владимира Путина, освобождал Ленинград, сражался на Невском пятачке.

«Земля российская — наша земля, ее надо беречь. И люди, которые живут здесь, все-таки об этом помнят, и они выполняют свой долг, как и сейчас выполняют свой долг наши солдаты и офицеры, которые находятся на Украине. Они находятся в тех же местах, в которых был я. И все повторяется. Один в один», — подчеркнул ветеран Великой Отечественной войны Зиновий Меркин.

Этот залп напоминает и о героизме артиллеристов, которые, несмотря на голод, топили немецкие корабли на Ладоге и в Финском заливе вместе с другими блокадниками, приближая этот день — великой радости и скорби.