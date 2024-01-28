Михалков опроверг слова Собчак, что якобы он рассказал Путину о «голой» вечеринке

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 31 0

Захарова ответила на заявление Собчак о сливе кадров с вечеринки Ивлеевой

Михалков опроверг слова Собчак, что якобы он рассказал Путину о «голой» вечеринке

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Тема:
Вечеринка Ивлеевой

Режиссер указал, что с президентом он обсуждает вопросы поинтереснее и важнее.

Народный артист России Никита Михалков ответил на слова журналистки Ксении Собчак о том, что это якобы он доложил президенту РФ Владимиру Путину информацию о «голой» вечеринке, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева.

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Прежде Собчак в своем Telegram-канале написала, что якобы именно Михалков рассказал российскому лидеру о скандальной вечеринке и показал ему видеозапись с мероприятия.

«В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе „Мутабор“, в котором вы тоже имели бесстрашие участвовать», — ответил Михалков в посте в своем Telegram-канале в ответ Собчак.

Заявление Собчак прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат указала, что мероприятие не являлось закрытым, как утверждала Ивлеева, поскольку там присутствовали различные СМИ.

«Доврались до того, что широкая аудитория, общественные деятели и официальные лица якобы узнали о произошедшем из-за, прости Господи, доносов», — написала Захарова.

Кроме того, сами участники мероприятия активно освещали вечеринку в своих соцсетях.

Сама Собчак после посещения вечеринки опубликовала видео с извинением за участие в ней. Позже она рассказала, что потеряла около 15 миллионов рублей из-за отмены своих мероприятий на фоне посещения вечеринки. Она также указала, что деньги не главное, а важно учиться на своих ошибках и извлекать уроки из сложившихся ситуаций

Скандальная вечеринка прогремела ночь с 20 на 21 декабря прошлого года в одном из столичных клубов. Звездные гости мероприятия были одеты согласно дресс-коду «almost naked» — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе. Также на блогере было украшение с бриллиантами стоимостью 23 миллиона рублей. После этого общественность обрушилась на нее и гостей тусовки с критикой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, активист из Тюмени подал иск на «Мутабор».

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