Кремль о возможности переговоров России и Украины: «Не мы прервали»

Ушаков о переговорах России и Украины: не с кем разговаривать
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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Западные СМИ все чаще пишут о том, что якобы именно Москва сигнализирует о готовности к диалогу с Киевом. Верна ли такая трактовка?
Сообщения о том, что Россия подает все больше сигналов о готовности к переговорам с Украиной, не совсем верны. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Представитель Кремля отметил, что именно так трактуют информацию западные СМИ. Ушаков подчеркнул, что Россия всегда была открыта к диалогу, который был прерван другой стороной.
«Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими», — приводит слова Ушакова ТАСС.
Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.
Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению бывшего главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться после выборов президента США.
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