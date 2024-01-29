Кремль о возможности переговоров России и Украины: «Не мы прервали»

Западные СМИ все чаще пишут о том, что якобы именно Москва сигнализирует о готовности к диалогу с Киевом. Верна ли такая трактовка?

Сообщения о том, что Россия подает все больше сигналов о готовности к переговорам с Украиной, не совсем верны. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Представитель Кремля отметил, что именно так трактуют информацию западные СМИ. Ушаков подчеркнул, что Россия всегда была открыта к диалогу, который был прерван другой стороной.

«Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими», — приводит слова Ушакова ТАСС.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению бывшего главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться после выборов президента США.