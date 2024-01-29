«Откроется окно»: на Западе допустили переговоры между РФ и Украиной после выборов в США

К каким соглашениям по урегулированию конфликта могут прийти стороны?

Мирные переговоры между РФ и Украиной могут начаться после выборов президента США. Об этом заявил бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

«Я считаю, что ближе к концу года, вероятно, после проведения американских выборов перед нами откроется окно для проведения переговоров», — цитирует Ставридиса газета Hill.

По мнению эксперта, конфликт между РФ и Украиной завершится «по сценарию Корейской войны». Как пояснил Ставридис, РФ, скорее всего, сохранит контроль над частью районов Украины, а также над Крымом. При этом он также не стал исключать возможности вступления Украины в НАТО.

«На мой взгляд, в текущем году контуры соглашения на этот счет, вероятно, станут более отчетливыми», — допустил Ставридис.

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Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.