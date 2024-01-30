Подошли вплотную: как четверо бойцов РФ взяли штурмом шесть опорных пунктов ВСУ

Националисты продолжают терпеть неудачи на поле боя.

Накануне расчеты наших FPV-дронов разгромили на передовой замаскированные блиндажи ВСУ. Получив данные о наращивании сил противника, к месту выдвинулись операторы боевых беспилотников. Чтобы атаковать вражеские позиции, им понадобились считанные минуты.

Тем временем в Запорожье бойцы группировки «Восток» вчетвером захватили сразу шесть опорных пунктов ВСУ. Они вплотную подошли к окопам противника с нескольких сторон и открыли огонь. Боевики решили, что наших военных слишком много, чтобы сопротивляться, и бежали. Потери ВСУ составили около 30 солдат. Нескольких боевиков удалось взять в плен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские «Грады» сорвали ротацию ВСУ под Артемовском.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.