Подошли вплотную: как четверо бойцов РФ взяли штурмом шесть опорных пунктов ВСУ

Эфирная новость 37 0

Четверо бойцов взяли штурмом шесть опорных пунктов ВСУ

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Националисты продолжают терпеть неудачи на поле боя.

Накануне расчеты наших FPV-дронов разгромили на передовой замаскированные блиндажи ВСУ. Получив данные о наращивании сил противника, к месту выдвинулись операторы боевых беспилотников. Чтобы атаковать вражеские позиции, им понадобились считанные минуты.

Тем временем в Запорожье бойцы группировки «Восток» вчетвером захватили сразу шесть опорных пунктов ВСУ. Они вплотную подошли к окопам противника с нескольких сторон и открыли огонь. Боевики решили, что наших военных слишком много, чтобы сопротивляться, и бежали. Потери ВСУ составили около 30 солдат. Нескольких боевиков удалось взять в плен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские «Грады» сорвали ротацию ВСУ под Артемовском.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
30 янв
Генсек НАТО считает, что оружие для Украины — это «путь к миру»
29 янв
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
29 янв
Силы ПВО уничтожили три снаряда РСЗО «Ураган» ВСУ в Белгородской области
29 янв
Шестеро коммунальщиков подорвались на украинских минах в Горловке
29 янв
ВСУ обстреляли центр Донецка, погибли мирные жители
29 янв
Пережил контузию и «дембельнулся»: история кота Товарища Майора довела до слез
29 янв
Боевики ВСУ обстреляли Донецк ракетами из РСЗО, есть жертвы
29 янв
Линия газоснабжения повреждена в белгородском селе после атаки беспилотника
29 янв
Кремль о возможности переговоров России и Украины: «Не мы прервали»
29 янв
Правительство РФ одобрило законопроект о поддержке вдов бойцов спецоперации
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.61
0.09 96.98
-0.11
С ними шутки плохи: ТОП-5 самых жестоких и бессердечных знаков зодиака

Последние новости

1:27
Генсек НАТО считает, что оружие для Украины — это «путь к миру»
1:13
«Развивается город»: Путин похвалил губернатора Петербурга за хорошие показатели
0:48
Бритни Спирс извинилась перед Джастином Тимберлейком за свои мемуары
0:34
«Пришлось проломить башку»: в Москве задержали лидера группы «Коррозия металла»
0:16
Подошли вплотную: как четверо бойцов РФ взяли штурмом шесть опорных пунктов ВСУ
0:01
«К прошлому возвращаться не хотела»: какими были последние дни певицы Вероники Кругловой

Сейчас читают

Уклонисты от ВСУ готовы «канать» под трансгендеров, чтобы не отправиться на убой
"Это разврат!": Петросян пристыдил ненасытную жену в центре Москвы
Есть все предпосылки: снимут ли Залужного с поста главкома ВСУ?
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса