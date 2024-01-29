Российские «Грады» сорвали ротацию ВСУ под Артемовском

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Наши артиллеристы смоги помешать планам противника.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские «Грады» сорвали ротацию подразделений ВСУ под Артемовском. Передвижение противника заметила воздушная разведка. После чего, ночью, в указанный район выдвинулись расчеты нашей реактивной артиллерии. Всего по украинским позициям было выпущено больше двух десятков снарядов.

А на краснолиманском направлении удар по командному пункту ВСУ нанесли сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34. Все заявленные цели были уничтожены.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска взяли под контроль Табаевку в Харьковской области.

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