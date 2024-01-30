МОК поприветствовал решение CAS об отстранении Камилы Валиевой

Международный олимпийский комитет прокомментировал решение относительно дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года, которое вынес Спортивный арбитражный суд (CAS). Заявление распространила пресс-служба МОК.

«МОК приветствует тот факт, что решение CAS вносит ясность в это дело, и спортсмены, участвовавшие в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, наконец-то могут получить свои медали, которых они так долго ждали», — приводит ТАСС сообщение.

Там отметили, что МОК теперь присудит медали согласно итоговому положению команд, который должен быть установлен Международным союзом конькобежцев.

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Решение о дисквалификации было вынесено накануне, но срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Допинг-скандал с участием Валиевой прогремел в 2021 году во время Олимпийских игр в Пекине. Тогда лаборатория WADA обнаружила в крови у фигуристки триметазидин. В Спортивном арбитражном суде допускали, что вещество попало в организм девушки случайно — от дедушки, который принимал препарат с данным веществом в составе. Но решение оказалось не в пользу россиянки.

В России уже многие прокомментировали это возмутительное решение. Например, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал его политизированным. Москва не согласна с решением о дисквалификации Валиевой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала подонками тех, кто принял решение о дисквалификации Валиевой.