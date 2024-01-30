МОК поприветствовал решение CAS об отстранении Камилы Валиевой

Как будет происходить распределение медалей за командный турнир?
Фото: Демьянчук Александр / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Международный олимпийский комитет прокомментировал решение относительно дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года, которое вынес Спортивный арбитражный суд (CAS). Заявление распространила пресс-служба МОК.
«МОК приветствует тот факт, что решение CAS вносит ясность в это дело, и спортсмены, участвовавшие в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, наконец-то могут получить свои медали, которых они так долго ждали», — приводит ТАСС сообщение.
Там отметили, что МОК теперь присудит медали согласно итоговому положению команд, который должен быть установлен Международным союзом конькобежцев.
Решение о дисквалификации было вынесено накануне, но срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года.
Допинг-скандал с участием Валиевой прогремел в 2021 году во время Олимпийских игр в Пекине. Тогда лаборатория WADA обнаружила в крови у фигуристки триметазидин. В Спортивном арбитражном суде допускали, что вещество попало в организм девушки случайно — от дедушки, который принимал препарат с данным веществом в составе. Но решение оказалось не в пользу россиянки.
В России уже многие прокомментировали это возмутительное решение. Например, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал его политизированным. Москва не согласна с решением о дисквалификации Валиевой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала подонками тех, кто принял решение о дисквалификации Валиевой.
- 30 янв
- Двойные стандарты: почему CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года
- 10 нояб
- Сесть, суд ушел: вердикт по делу Валиевой вынесут в следующем году
- 3 окт
- «Нельзя научить тому, что умеет она»: Тарасова выступила в защиту Валиевой
- 26 сент
- Слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой в CAS: главное
- 22 сент
- В WADA заявили о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу
- 11 сент
- Французский полузащитник Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон
- 9 сент
- Российская тяжелоатлетка Каширина лишена трех побед на ЧМ из-за допинг-бана
- 6 сент
- Олимпиада в Париже под угрозой? WADA пригрозило Франции запретом соревнований
- 24 февр
- РУСАДА требует обжаловать решение о виновности Валиевой в допинговом скандале
- 13 янв
- Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку Камилу Валиеву
Читайте также
93%
0.09 96.98
-0.11
Нашли ошибку?