МОК поприветствовал решение CAS об отстранении Камилы Валиевой

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Евгения Романова
Евгения Романова 393 0

Как будет происходить распределение медалей за командный турнир?

МОК поприветствовал решение CAS об отстранении Камилы Валиевой

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Тема:
Допинговый скандал

Международный олимпийский комитет прокомментировал решение относительно дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года, которое вынес Спортивный арбитражный суд (CAS). Заявление распространила пресс-служба МОК.

«МОК приветствует тот факт, что решение CAS вносит ясность в это дело, и спортсмены, участвовавшие в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, наконец-то могут получить свои медали, которых они так долго ждали», — приводит ТАСС сообщение.

Там отметили, что МОК теперь присудит медали согласно итоговому положению команд, который должен быть установлен Международным союзом конькобежцев.

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Решение о дисквалификации было вынесено накануне, но срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Допинг-скандал с участием Валиевой прогремел в 2021 году во время Олимпийских игр в Пекине. Тогда лаборатория WADA обнаружила в крови у фигуристки триметазидин. В Спортивном арбитражном суде допускали, что вещество попало в организм девушки случайно — от дедушки, который принимал препарат с данным веществом в составе. Но решение оказалось не в пользу россиянки.

В России уже многие прокомментировали это возмутительное решение. Например, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал его политизированным. Москва не согласна с решением о дисквалификации Валиевой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала подонками тех, кто принял решение о дисквалификации Валиевой.

Тема:
Допинговый скандал
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