«Доченька, любим и очень скучаем»: могилу Юлии Началовой усыпали цветами

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 45 0

Мама покойной Юлии Началовой выложила видео в честь дня рождения дочери

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Instagram* / taisianachalova; 5-tv.ru

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Тема:
Юлия Началова

Знаменитости не стало почти пять лет назад.

Певице Юлии Началовой сегодня могло бы исполнится 43 года. Ее семья в этот день почтила память Юлии на могиле. Ее мама Таисия Началова выложила видео с кладбища в соцсети.

С первых кадров даже непонятно, что это могила: новогодняя елка, море цветов, красавица-певица пронизывает взглядом и улыбается с фото.

В своем блоге Таисия выложила также видео с выступления Юлии с дочкой Верой на сцене и подписала трогательными словами:

«Доченька, любим и очень скучаем. С Днем Рождения».

Пользователи в комментариях отметили, как невероятно прекрасна Юлия, и как ее не хватает.

«Ты навсегда останешься в наших сердцах!»;

«Таких, как Юля не было, нет и, к сожалению, не будет»;

«Невероятного таланта и красоты певица»;

«Как несправедливо мало билось твое большое и доброе сердце», — написали поклонники.

Юлия Началова скончалась весной 2019 года от осложнений инфекции и сердечной недостаточности. Перед смертью певица долго болела. Дочь Вера осталась без матери в 12 лет. Сейчас она живет с бабушкой и дедушкой со стороны любимой мамы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Началовой высказалась о судах с экс-возлюбленным певицы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Юлия Началова
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