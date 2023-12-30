«На его совести»: дочь Началовой высказалась о судах с экс-возлюбленным певицы

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 29 0

Дочь певицы Началовой считает поступок хоккеиста Фролова недостойным

«На его совести»: дочь Началовой высказалась о судах с экс-возлюбленным певицы

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Тема:
Юлия Началова

Артистка состояла в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым около семи лет.

Дочь ныне покойной артистки Юлии Началовой Вера Алдонина прокомментировала поступок бывшего жениха ее матери, который она считает недостойным. Подробностями неприятной истории 17-летняя девушка поделилась с изданием Lady.mail.

Речь идет о громком скандале с хоккеистом Александром Фроловым. Будучи в отношениях со спортсменом, певица взяла у нег в долг 20 миллионов рублей. После смерти артистки Фролов решил потребовать возврата долга и начал судиться за имущество, оставшееся после знаменитости. В итоге мужчина выиграл дело и, по решению суда, ему досталась половина квартиры Началовой.

Дочь звезды Вера Алдонина считает поступок мужчины, мягко говоря, не самым правильным. С учетом того, что долгие семь лет они были одной семьей, и, как признается девушка, Юлия очень любила хоккеиста.

«Я подружилась с его дочкой — восстановить его общение с ребенком, как мне известно, было именно маминой инициативой. То, как он поступил с мамой во всех аспектах, должно остаться на его совести. Прошло почти пять лет, своего решения он не изменил», — разоткровенничалась Алдонина в беседе с журналистами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Началовой вышла в свет с известным мужчиной.

Тема:
Юлия Началова
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