Критическая ситуация: почему жители Ростовской области страдают от грунтовых вод
Жители Ростовской области жалуются на подтопления из-за грунтовых вод
Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
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Они считают, что одна из причин — отсутствие эффективной системы водоотведения.
Критическая ситуация складывается в Ростовской области. Там грунтовые воды затопили огромную территорию площадью около тысячи квадратных километров.
Вода стоит в подвалах и подъездах: власти винят в происходящем аномальные осадки, но жители считают, что одна из причин — отсутствие эффективной системы водоотведения. Все детали — у корреспондента «Известий» Бориса Карягина.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве на этой неделе будет неоднородная погода. В ближайшие дни сохранится высокое давление, облачность и местами небольшие осадки.
Приблизительно такая погода сохранится и в остальные ночи вплоть до пятницы. А днем воздух прогреется до двух градусов, также выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя.
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