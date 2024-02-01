Критическая ситуация: почему жители Ростовской области страдают от грунтовых вод

Они считают, что одна из причин — отсутствие эффективной системы водоотведения.

Критическая ситуация складывается в Ростовской области. Там грунтовые воды затопили огромную территорию площадью около тысячи квадратных километров.

Вода стоит в подвалах и подъездах: власти винят в происходящем аномальные осадки, но жители считают, что одна из причин — отсутствие эффективной системы водоотведения. Все детали — у корреспондента «Известий» Бориса Карягина.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве на этой неделе будет неоднородная погода. В ближайшие дни сохранится высокое давление, облачность и местами небольшие осадки.

Приблизительно такая погода сохранится и в остальные ночи вплоть до пятницы. А днем воздух прогреется до двух градусов, также выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя.