Критическая ситуация: почему жители Ростовской области страдают от грунтовых вод

Эфирная новость 34 0

Жители Ростовской области жалуются на подтопления из-за грунтовых вод

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Погода

Они считают, что одна из причин — отсутствие эффективной системы водоотведения.

Критическая ситуация складывается в Ростовской области. Там грунтовые воды затопили огромную территорию площадью около тысячи квадратных километров.

Вода стоит в подвалах и подъездах: власти винят в происходящем аномальные осадки, но жители считают, что одна из причин — отсутствие эффективной системы водоотведения. Все детали — у корреспондента «Известий» Бориса Карягина.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве на этой неделе будет неоднородная погода. В ближайшие дни сохранится высокое давление, облачность и местами небольшие осадки.

Приблизительно такая погода сохранится и в остальные ночи вплоть до пятницы. А днем воздух прогреется до двух градусов, также выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя.

Тема:
Погода
29 янв
Гидрометцентр предупредил москвичей о влажной и мрачной погоде в ближайшие дни
28 янв
В снежном плену: как на Сахалине выживают в сильную метель
25 янв
Жизнь в снежном плену: Сахалин продолжает бороться со стихией
25 янв
Остров парализован: что происходит на Сахалине из-за циклона
24 янв
Видимость нулевая: режим ЧС введен на Сахалине из-за непогоды
24 янв
Сугробы выросли до второго этажа: Сахалин завалило снегом
23 янв
Не только на земле, но и в небе: снежный циклон парализовал жизнь Петербурга
23 янв
Это надолго: Петербург оказался во власти снежного циклона
22 янв
«Решение принимают командиры»: в Пулково предупредили о возможных задержках рейсов
21 янв
Запасаемся терпением: на Землю надвигается новая магнитная буря
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.67
0.38 97.11
0.32
Самый загадочный месяц в году: когда делать денежную стрижку в феврале 20...

Последние новости

8:31
Спонсоры убийств: Антонов уличил США в нежелании завершить конфликт на Украине
8:19
Страшный оппонент: почему Зеленский боится главкома ВСУ Залужного
8:07
Карты решают за вас: почему растет спрос на услуги тарологов и астрологов
7:52
The Timе: Экс-губернатора Севастополя задержали в Лондоне за нарушение санкций
7:44
Критическая ситуация: почему жители Ростовской области страдают от грунтовых вод
7:31
Космонавт Горбунов из России назначен в экипаж миссии Crew-9 к МКС

Сейчас читают

«Тайна за семью печатями»: как триметазидин оказался в пробе Камилы Валиевой?
Боярская проводила любимого и родного в последний путь
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
Вертолеты Ка-52 уничтожают опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса