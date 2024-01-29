Гидрометцентр предупредил москвичей о влажной и мрачной погоде в ближайшие дни

Вильфанд: в Москве в ближайшие дни будет влажная и мрачная погода
Фото: ИЗВЕСТИЯ / АННА_СЕЛИНА
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В течение всей текущей недели погода в столице будет неоднородной.
В Москве на этой неделе будет неоднородная погода, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. В ближайшие дни сохранится высокое давление, облачность и местами небольшие осадки.
Так, в понедельник утром температура начнет поднимется от минус 10 градусов до минус 2-4 градусов вечером. Также на улице будет облачно с небольшими прояснениями, небольшой снег. В ночь на вторник температура будет держаться около 2-4 градусов ниже нуля. Приблизительно такая погода сохранится и в остальные ночи вплоть до пятницы. А днем воздух прогреется до 2 градусов. Также выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя.
«Со среды давление резко понизится, а погода будет облачной и мрачной», — отметил он.
Ожидается, что в среду утром температура будет от нуля до минус 2. Высокое давление сохранится, а вместе с ним и выпадут осадки в виде мокрого снега. В четверг и пятницу будет облачная погода, снег. 1 февраля температура составит от минус 2 до плюс 2, а 2 февраля — от минус 3 до 2 градусов тепла.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Сахалине выживают в сильную метель.
- 28 янв
- В снежном плену: как на Сахалине выживают в сильную метель
- 25 янв
- Жизнь в снежном плену: Сахалин продолжает бороться со стихией
- 25 янв
- Остров парализован: что происходит на Сахалине из-за циклона
- 24 янв
- Видимость нулевая: режим ЧС введен на Сахалине из-за непогоды
- 24 янв
- Сугробы выросли до второго этажа: Сахалин завалило снегом
- 23 янв
- Не только на земле, но и в небе: снежный циклон парализовал жизнь Петербурга
- 23 янв
- Это надолго: Петербург оказался во власти снежного циклона
- 22 янв
- «Решение принимают командиры»: в Пулково предупредили о возможных задержках рейсов
- 21 янв
- Запасаемся терпением: на Землю надвигается новая магнитная буря
- 21 янв
- Мощный снегопад и холода накрыли европейскую часть России
Читайте также
93%
0.86 97.09
0.45
Нашли ошибку?