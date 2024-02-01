Шииты заявили об ударе БПЛА по израильскому порту

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Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

«Исламское сопротивление Ирака» атаковало порт Хайфа в Израиле

Шииты заявили об ударе БПЛА по израильскому порту

Фото: www.globallookpress.com / Herzi Shapira / JINI

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Пострадал ли кто-то в результате этого шага?

Сторонники шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» нанесли с помощью беспилотника удар по порту города Хайфа в Израиле, расположенном на побережье Средиземного моря. Об этом пишет портал Webangah.

«Исламское сопротивление в Ираке» выступило с заявлением, в котором объявило об атаке беспилотника на прибрежный город Хайфа на <…> палестинских территориях», — говорится в публикации.

При этом последствия атаки на Израиль не уточняются.

Конфликт начался с ноября 2022 года. Тогда хуситы стали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе.

Тем самым они пытаются выразить свой протест против действий Израиля в секторе Газа. 12 января США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам хуситов в четырех провинциях Йемена. Американский президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.

Россия осудила действия США и Великобритании, назвав их нелегитимными. По мнению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, атака стран стала угрозой миру и безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США назвали Израиль крупным источником вооружений для ХАМАС.

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