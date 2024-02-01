Шииты заявили об ударе БПЛА по израильскому порту
«Исламское сопротивление Ирака» атаковало порт Хайфа в Израиле
Фото: www.globallookpress.com / Herzi Shapira / JINI
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Пострадал ли кто-то в результате этого шага?
Сторонники шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» нанесли с помощью беспилотника удар по порту города Хайфа в Израиле, расположенном на побережье Средиземного моря. Об этом пишет портал Webangah.
«Исламское сопротивление в Ираке» выступило с заявлением, в котором объявило об атаке беспилотника на прибрежный город Хайфа на <…> палестинских территориях», — говорится в публикации.
При этом последствия атаки на Израиль не уточняются.
Конфликт начался с ноября 2022 года. Тогда хуситы стали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе.
Тем самым они пытаются выразить свой протест против действий Израиля в секторе Газа. 12 января США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам хуситов в четырех провинциях Йемена. Американский президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Россия осудила действия США и Великобритании, назвав их нелегитимными. По мнению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, атака стран стала угрозой миру и безопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США назвали Израиль крупным источником вооружений для ХАМАС.
- 31 янв
- Жуткие последствия: в Секторе Газа разрушено более половины зданий
- 30 янв
- «Нет сомнения»: лидер оппозиции Израиля призвал пересмотреть отношения с Россией
- 28 янв
- В США заявили, что Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС
- 26 янв
- Международный суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа
- 24 янв
- «Обрыв человечности»: война на Ближнем Востоке ведет к апокалипсису
- 24 янв
- «Сохранение жизней в приоритеты не входит»: Лавров вытащил на свет преступления США на Ближнем Востоке
- 24 янв
- «Многое стерпит»: Лавров поставил на место дипломата из Израиля на Совбезе ООН
- 23 янв
- Не будет пикником: в Ливане предостерегли Израиль от начала войны
- 23 янв
- На два месяца: Израиль обратился к ХАМАС с новой инициативой
- 21 янв
- Спираль драмы на Ближнем Востоке закручивается: Боррель раскрыл правду об Израиле
Читайте также
93%
0.38 97.11
0.32
Нашли ошибку?