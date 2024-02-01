Рябков поддержал идеи стран БРИКС по решению конфликта на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 47 0

Он отметил, что формула Зеленского не подходит для поиска путей урегулирования кризиса.

Фото, видео: AP / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС Украинский кризис Спецоперация

Россия с уважением и вниманием относится к предложениям об урегулировании украинского кризиса, которые поступают от стран БРИКС. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в рамках пресс-конференции.

«Мы с огромным уважением и вниманием относимся к инициативам и идеям, которые целый ряд участников БРИКС выдвигают в контексте ситуации, сложившейся на Украине и вокруг нее», — сказал он.

Рябков отметил, что с инициативами к Москве обращаются Бразилия, КНР и ЮАР. Он обратил внимание на то, что Южно-Африканская Республика и вовсе играет важную роль в обсуждениях возможных путей урегулирования кризиса.

Замминистра иностранных дел подчеркнул, что, положения, так называемой, «мирной формулы» Владимира Зеленского не смогут стать основаниями для достижения мира, не помогут договориться конфликтующим сторонам. Тем не менее, Москва готова вести диалог с теми, кто заинтересован в конструктивном решении проблемы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Москва неоднократно выражала свою открытость к диалогу, однако Киев запретил переговоры с российской стороной на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова жестко прошлась по Боррелю после его «формулы мира» на Украине.

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