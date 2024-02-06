«Междусобойчик и заказ»: сможет ли Швеция закрыть дело о взрывах на «Северных потоках»

Теракт на российском трубопроводе совершили еще осенью 2022 года. Первые результаты расследования планируют опубликовать в ближайшее время.

Прокуратура Швеции хочет прекратить расследование взрывов на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» после того, как следствию не удалось установить подозреваемых.

По мнению политолога Андрея Кошкина, фарс с односторонним расследованием — обычный политический заказ, и Россия может и будет настаивать на объективных разбирательствах, а также поисках истинных причастных. Своим мнением эксперт поделился в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Политический заказ

Андрей Кошкин напоминает, что власти Швеции изначально инициировали расследование взрывов без участия России, и даже на прямые требования предоставить имеющиеся у них данные отвечали отказом.

То есть фактически ни о какой объективности речи не идет давно, а последние новости — всего лишь подтверждение тому.

«Откровенно говоря — видим политический заказ. Если сходить из международного права, тогда они должны были нас уже пригласить. А, раз они не пригласили, то есть тогда они уже нарушили (международное права — прим. ред.). А ведь мы же предлагали и свои условия, и мы заинтересован даже в том, чтобы следствие было объективным и привело к результатам», — указывает Андрей Кошкин.

Политолог характеризует всю ситуацию вокруг теракта на российском газопроводе чем-то вроде «междусобойчика»: сами начали расследование, сами его провели, а сейчас — сами подводят итоги.

И здесь кажется вполне закономерным — но не менее абсурдным — информация о том, что виновные якобы не найдены.

Разговор не окончен

По мнению специалиста, планы «закрыть дело „Северного потока“» сопряжены с неудачами Украины в зоне СВО.

«Когда весь Запад анонсировал успех будущего контрнаступа, а ничего успешного не состоялось, и сегодня нет возможности выделить хотя бы те ресурсы, которые просит Украина для продолжения конфликта. Вот они решили прекратить расследование», — считает политолог.

Кошкин отмечает, что Россия со своим мощнейшим дипломатическим корпусом в праве и в силах оспорить решение по прекращению расследования.

К тому же, найти истинных террористов и заявить публично об их причастности для РФ важно с точки зрения дальнейших политических инсинуаций некоторых стран на международной арене.

Кстати, по информации издания РБК, Германия, в отличии от Швеции, прекращать расследование не собирается.

«Наше расследование продолжается. Никакая дополнительная информация в настоящее время не предоставляется», — сообщили в Генпрокуратуре ФРГ.

Теракт на «Северных потоках»

«Северный поток» соединял побережье России в Ленинградской области с побережьем Германии в городе Лубмин. Суммарная мощность четырех ниток газопроводов по дну Балтийского моря должна была составить 110 миллиардов кубометров в год.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма из-за повреждения газопроводов.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября заявил, что взрыв был диверсией, направленной на уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры.

В феврале 2023-го американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

А в марте газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая «проукраинская группировка», которая действовала без ведома властей Штатов. Ряд других американских СМИ сообщали, что европейским разведкам известно имя «частного спонсора» диверсий из Украины, якобы не связанном с киевскими властями.

На прямой линии в декабре президент России Владимир Путин сказал, что газопроводы, «скорее всего, взорвали Соединенные Штаты или третья сторона под их влиянием».

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