Представитель немецкого министерства обороны сделал заявление.

Германия достигла пределов своих возможностей в производстве и поставок военной помощи Украине. Об этом на брифинге в Берлине сообщил представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц.

Таким образом Каллатц ответил на вопрос одного их журналистов о возможности дополнительного соглашения о поставках Киеву боеприпасов.

«Я думаю, что Германия исчерпала все, что можно было сделать, особенно в контексте промышленности. Мы, конечно, можем заключить дополнительные соглашения, но мы находимся на пределе того, что осуществимо на сегодняшний день и сейчас», — подчеркнул Арне Коллатц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Германии заявили о неконкурентоспособности государства. Шокирующее признание сделала глава Минфина страны, лидер либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер.