Хитрости автомобилиста: как быстро очистить машину от снега и льда

В Москву пришел циклон «Ольга», который принес вместе с собой сильнейший снегопад. Высота сугробов, по словам синоптиков, превысит полметра. В связи с этим редакция 5-tv.ru решила напомнить, как правильно чистить машину от снега перед началом поездки.

Прогрейте машину

Перед тем как расчехлить скребок для льда, заведите автомобиль, включите обогрев и обдув переднего, а также заднего стекол. Во-первых, так температура в салоне быстрее поднимется до комфортной. Во-вторых, убрать ледяную корку получится гораздо проще.

Используйте дезинфицирующее средство для рук

Если у вас возникли проблемы с открытием двери автомобиля или освобождением дворников из ледяного плена, попробуйте нанести на них немного дезинфицирующего средства для рук. Эксперты часто советуют этот способ, если под рукой нет ничего другого.

Не используйте горячую воду и соль

Некоторые «советчики» могут предложить вам для быстрого оттаивания стекол использовать горячую воду и соль. Помните — так делать ни в коем случае нельзя.

Из-за попадания горячей воды лобовое стекло может запросто лопнуть. Даже если этого не произойдет, кипяток быстро замерзнет и превратится в еще больший слой льда. Соль же может растопить снег на тротуаре. Но она разрушает краску и металл автомобиля.

Если ожидаются осадки, лучше всего оставлять машину в теплых паркингах. На крайний случай могут сгодиться навесы.

Не забудьте поменять дворники

Помните, качественные дворники — ваша лучшая защита от снега. Если они оставляют полосы на лобовом стекле, обязательно замените их. В противном случае есть риск расцарапать покрытие при образовании ледяной корки. Кроме того, не забывайте их поднимать, если оставляете машину на улице на ночь.

Чистите машину полностью

Когда дело доходит до снега и льда, вам нужно очистить всю машину целиком. Не повторяйте ошибок некоторых личностей, которые чистят лишь водительскую половину лобового стекла и выезжают так на дорогу общего пользования. Слетевший на большой скорости снег может создать аварийную ситуацию. Эксперты советуют пользоваться пластиковыми скребками для удаления ледяного налета. Металлические инструменты могут оставить царапины и вмятины.

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