Сборную Израиля могут отстранить от соревнований по футболу

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 40 0

Страны Ближнего Востока призывают ФИФА отстранить сборную Израиля от чемпионата

Сборную Израиля могут отстранить от соревнований по футболу

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Â©Manuel Blondeau/AOP.Pres

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Соответствующее требование выдвинули ФИФА 12 стран Ближнего Востока.

Страны Ближнего Востока направили письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием отстранить сборную Израиля от соревнований на время боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает издание Sky News, в распоряжении которого есть текст письма.

Обращение футбольной федерации подписали 12 стран. Инициативную группу возглавил сводный брат короля Иордании принц Али бин Аль-Хусейн, который занимает пост президента Федерации футбола Западной Азии.

Израильская сборная уже отреагировала на письмо, призвав ФИФА не смешивать политику и спорт. Что думает по этому поводу руководство федерации, пока неизвестно.

В 2022-м по решению ФИФА и УЕФА от международных соревнований были отстранены российские клубы, причиной стало проведение спецоперации на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Секторе Газа разрушено более половины зданий.

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