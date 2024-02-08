Сборную Израиля могут отстранить от соревнований по футболу

Соответствующее требование выдвинули ФИФА 12 стран Ближнего Востока.

Страны Ближнего Востока направили письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием отстранить сборную Израиля от соревнований на время боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает издание Sky News, в распоряжении которого есть текст письма.

Обращение футбольной федерации подписали 12 стран. Инициативную группу возглавил сводный брат короля Иордании принц Али бин Аль-Хусейн, который занимает пост президента Федерации футбола Западной Азии.

Израильская сборная уже отреагировала на письмо, призвав ФИФА не смешивать политику и спорт. Что думает по этому поводу руководство федерации, пока неизвестно.

В 2022-м по решению ФИФА и УЕФА от международных соревнований были отстранены российские клубы, причиной стало проведение спецоперации на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Секторе Газа разрушено более половины зданий.