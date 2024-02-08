Швецию уличили в сокрытии виновных в терактах на «Северных потоках»

Совбез РФ: Швеция скрывает заказчиков диверсий на «Северных потоках»
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images
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В таких обстоятельствах нельзя говорить об объективности и беспристрастности.
Совершенно ожидаемо, что генпрокуратура Швеции самоустранилась от расследования по делу о терактах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Стокгольм решил таким образом скрыть заказчиков диверсий, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Коков в беседе с журналистами.
«Главная их цель с самого начала так называемого расследования была и остается сокрытие реальных обстоятельств и фактов произошедшего, чтобы не были установлены истинные заказчики и исполнители этой беспрецедентной террористической акции», — сказал он.
На самом же деле, продолжил Коков, Швеция прекрасно знает, кто является виновником этих терактов, и старается скрыть его. В таком случае нельзя говорить об объективности и беспристрастности. Запад продолжит тянуть время и отвлекать внимание международного сообщества, выдумывая «самые фантастические версии».
Диверсии в Балтийском море произошли в сентябре 2022 года. Россию к расследованию не допустили. На прямой линии в декабре президент РФ Владимир Путин сказал, что газопроводы, «скорее всего, взорвали Соединенные Штаты или третья сторона под их влиянием».
Швеция объявила о прекращении следствия по теракту на «Северных потоках». Это решение связано с тем, что шведским экспертам не удалось установить подозреваемых. Стокгольм также официально заявил о непричастности своих граждан к теракту на «Северных потоках». Позднее Генпрокуратура Германии сообщила, что не станет закрывать дело о взрывах на трубопроводах.
Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала единственную логичную причину закрытия следствия по «Северным потокам».
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