Названа единственная логичная причина закрытия следствия по «Северным потокам»

Захарова: Швеция боится раскрыть правду по терактам на «Северных потоках»
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images
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Действия Стокгольма не поддаются логике, объяснение может быть только одно.
Действия властей Швеции по расследования дела о терактах на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не поддаются никаким логическим объяснениям, кроме одного — страх раскрыть правду. Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Боязнь раскрыть правду о том, что случилось с „Северными потоками“ в экономической зоне Швеции на самом деле и боязнь раскрыть правду не только как светлую истину, а конкретный детали найти и выявить, об исполнителях этого теракта и заказчиках», — сказала дипломат.
Диверсии в Балтийском море произошли в сентябре 2022 года. Россию к расследованию не допустили. На прямой линии в декабре президент РФ Владимир Путин сказал, что газопроводы, «скорее всего, взорвали Соединенные Штаты или третья сторона под их влиянием».
Швеция объявила о прекращении следствия по теракту на «Северных потоках». По данным зарубежных СМИ, это решение связано с тем, что шведским экспертам не удалось установить подозреваемых. Позднее Генпрокуратура Германии заявила, что не станет закрывать дело о взрывах на трубопроводах.
Ранее 5-tv.ru писал, что Швеция заявила о непричастности своих граждан к теракту на «Северных потоках».
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