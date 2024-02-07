Названа единственная логичная причина закрытия следствия по «Северным потокам»

Действия Стокгольма не поддаются логике, объяснение может быть только одно.

Действия властей Швеции по расследования дела о терактах на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не поддаются никаким логическим объяснениям, кроме одного — страх раскрыть правду. Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Боязнь раскрыть правду о том, что случилось с „Северными потоками“ в экономической зоне Швеции на самом деле и боязнь раскрыть правду не только как светлую истину, а конкретный детали найти и выявить, об исполнителях этого теракта и заказчиках», — сказала дипломат.

Диверсии в Балтийском море произошли в сентябре 2022 года. Россию к расследованию не допустили. На прямой линии в декабре президент РФ Владимир Путин сказал, что газопроводы, «скорее всего, взорвали Соединенные Штаты или третья сторона под их влиянием».

Швеция объявила о прекращении следствия по теракту на «Северных потоках». По данным зарубежных СМИ, это решение связано с тем, что шведским экспертам не удалось установить подозреваемых. Позднее Генпрокуратура Германии заявила, что не станет закрывать дело о взрывах на трубопроводах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Швеция заявила о непричастности своих граждан к теракту на «Северных потоках».