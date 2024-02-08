«Будет эффект»: в МИД Венгрии рассказали, почему ждут интервью Карлсона с Путиным

Американский журналист обещал опубликовать беседу с российским лидером в полном объеме и без монтажа.

Интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным — крайне захватывающее и любопытное событие. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, добавив, что стоит дождаться эффекта после его публикации.

«Нам любопытно, что скажет президент в интервью. И давайте посмотрим, каким будет эффект», — сказал министр в интервью РИА Новости.

А вот экс-госсекретарь Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон не смогла удержаться от оскорблений и назвала Такера Карлсона «полезным идиотом».

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером будет опубликовано 9 февраля 2024 года в 02:00 по московскому времени на сайте обозревателя. Кроме того, его можно будет найти в социальной сети X.

Ранее 5-tv.ru рассказвал о том, кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у Владимира Путина.