В ЦИК отказали в регистрации четырем желающим участвовать в выборах президента

В выборах президента России примут участие четыре кандидата. Это стало известно после сегодняшнего заседания ЦИК. Нескольким претендентам отказали в регистрации из-за множества ошибок в подписных листах — дополнительные сутки проблему не решили. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Прежде официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Запад рассматривает предстоящие выборы президента России как возможность «раскачать» ситуацию в стране, чтобы прагматично формировать и реализовать на территории РФ собственные установки.

Как Москва намерена пресекать все эти попытки — читайте в нашем материале.