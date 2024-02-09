В ЦИК отказали в регистрации четырем желающим участвовать в выборах президента

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Выборы состоятся уже в следующем месяце. Кто в них участвует?

Фото, видео: © РИА Новости /Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

В выборах президента России примут участие четыре кандидата. Это стало известно после сегодняшнего заседания ЦИК. Нескольким претендентам отказали в регистрации из-за множества ошибок в подписных листах — дополнительные сутки проблему не решили. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Прежде официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Запад рассматривает предстоящие выборы президента России как возможность «раскачать» ситуацию в стране, чтобы прагматично формировать и реализовать на территории РФ собственные установки.

Как Москва намерена пресекать все эти попытки — читайте в нашем материале.

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