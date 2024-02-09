«Это страшилка»: Путин не верит в агрессивность внешней политики Китая

РФ и КНР соседи, а соседей, так же как близких родственников, не выбирают.

Российская Федерация уверена в том, что Китай во внешней политике не ведет себя агрессивно, так как прекрасно видит, как происходит на самом деле, поэтому на «страшилки» Запада не ведется. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Карлсон сообщил, что, по его мнению, Китайская Народная Республика (КНР) — это добрая колониальная держава, которая рано или поздно захочет доминирования в БРИКС. Как это дальше скажется на суверенитете России — большой вопрос.

«Эти страшилки нам хорошо известны. Это страшилка. Мы с Китаем соседи. Соседей, так же как близких родственников, не выбирают. У нас с ними общая граница — одна тысяча километров. Второе, мы привыкли к совместному существованию на протяжении веков. В-третьих, внешнеполитическая философия Китая, она не агрессивная», — опроверг Владимир Путин.

У Китая есть особенность, эта страна всегда стремится к компромиссу. Темп совместной работы двух государств продолжает нарастать, как и их экономика, в отличие от европейской. И то, что Запад пытается ограничить себя от развития отношения с Китаем в экономическом ключе, лишь создает европейским странам проблемы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России.