Писатель из Сальвадора об интервью Путина Карлсону: «Эффект землетрясения»

Эрнандес: интервью Путина Карлсону произведет в США эффект землетрясения
Фото: Reuters / SPUTNIK
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Беседа российского лидера и американского журналиста наделала много шума, без преувеличения, во всем мире.
Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произвело в США эффект землетрясения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сальвадорский писатель и доктор философии Давид Эрнандес.
По мнению публициста, рядовые американцы, которые получали до последнего времени однобокую информацию касательно конфликта на Украине и причин проведения СВО, теперь получили возможность узнать, как обстоят дела на самом деле. И что именно их политики и НАТО ведут настоящую войну против России, тратя на это миллиарды долларов из их налогов, в том числе.
«На внутриполитическом уровне в США оно имеет эффект землетрясения», — считает Эрнандес.
Писатель отметил, что в интервью демонстрирует политическую мудрость российского лидера.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова прокомментировала реакцию властей США на интервью Путина Карлсону.
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