Аналогии того, что сейчас происходит на Украине, с событиями 80-летней давности в Германии, порой вызывают чувство дежавю. В сентябре 1942-го года, в разгар битвы за Сталинград, Адольф Гитлер снял с должности Франца Гальдера, главу Генштаба Вермахта.

Человека, который обеспечил победы в Европе в начале Второй мировой войны и придумал план «Барбаросса» — нападение на Советский Союз. Гитлер устал от того, что Гальдер стал сомневаться в победе в 1942 году.

«Хроническая тенденция недооценивать возможности противника постепенно приобретает гротескные пропорции и становится опасной. Серьезная работа стала невозможной», — так писал в своем дневнике Гальдер.

Сталинград станет для Рейха поворотной точкой. В 1944-м Гальдер в числе заговорщиков попытается убить Гитлера.

На этой неделе в разгар битвы за Авдеевку Владимир Зеленский уволил всю армейскую верхушку, в том числе главкома ВСУ Валерия Залужного и начальника Генерального штаба Сергея Шапталу.

Они оба заговорили о тупике на фронте. Зеленский заявил, что надо менять стратегию, потому что украинцы стали реже говорить о победе.

Кроме того, на Залужного теперь вешают провал летнего контрнаступления, на которое так рассчитывали и Зеленский, и Джо Байден. А нельзя, как мы помним, просто так взять и кинуть Америку.

Что значит эта «перемена коней» и способен ли Залужный пойти по пути Гальдера, выяснял корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Все показал на пальцах: фирменный знак Залужного на последнем фото с Зеленским больше напоминает не победу, а вилы. Расстаются не как друзья, крепкое рукопожатие и натянутые улыбки — фальшивы, оба давно ненавидят друг друга.

«Мы должны честно сказать: чувство стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях в Донецкой области повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе», — сказал Зеленский.

Нашел виновного, но на самом деле — убрал конкурента.

«В этой ситуации Зеленский понимает что, если он не уберет Залужного с поста, он потеряет свое влияние. На стороне Залужного были все», — отметил немецкий журналист, политический активист Кристоф Херстель.

Припомнили Залужному и летний «контрнаступ», когда он ослушался натовских генералов Те упорно советовали концентрировать удар на одном участке.

Хотели выйти к Азовскому морю, отрезав Крым. А Залужный тянул фронт в разные стороны, и, предсказуемо, проиграл.

«Политики и боты, ориентированные на Зеленского, тут же начали поливать Залужного. Говорить, что из-за него было контрнаступление неудавшееся. Не такой он хороший военачальник», — поделился экс-депутат Рады Олег Царев.

В Вашингтоне празднуют. Они давно толкали своего молодца к смене британского любимца.

Из тупика, по мнению киевского диктатора и компании, боевиков должен вывести 58-летний Александр Сырский. «Мясник» и «генерал 200» — такие прозвища ему дали националисты.

Это он загнал свои войска в Дебальцевский котел в 2015 году. Тогда погибли три тысячи боевиков и офицеров ВСУ.

Артемовск — тоже его работа. В угоду политическим амбициям Зеленского новый главнокомандующий похоронил в той мясорубке элитные части ВСУ, больше 40 тысяч боевиков.

Новый «киевский коршун» родился в России, соседей он давно забыл, а вот они его помнят. Во Владимирской области остались отец, мать и младший брат.

Семья главкома откровенно поддерживает Россию — все по классике. Сырский окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

По распределению попал на Украину, после распада СССР там же продолжил службу, впервые стал известен в 2014-м.

«Убитые женщины, дети, Аллея ангелов, которые есть в Донецке — это дело его рук и рук его подчиненных», — объяснил военный эксперт Виктор Литовкин.

И до последнего момент уволенный и новый были те самые два сапога пара. В четыре руки гнали людей в «мясные штурмы».

«Я доверяю Сырскому. Если он мне говорит, что ему нужна еще одна бригада, значит, ему действительно нужна еще одна бригада», — признавался Залужный.

Десятки бригад с их легкого посыла так полегли под Работино, Соледаром, продолжают умирать в Авдеевке. Вашингтон все это время восхвалял полководческий талант Залужного в прессе.

Пока набранные силой мобилизованные умирали, старый женатый главком на «втором фронте» завоевывал женщин. Тут был явно успешнее — вот одной он предлагает встречу в сауне, девушка не против. С другой обсуждал ее татуировки в интимных местах.

«Девочки и алкоголь, все это есть, причем мне кажется, это особо не скрывается. Разложение украинской армии оно есть, не сказать, что 100%, но 90% — это точно», — подчеркнул член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Алкоголику и развратнику Залужному, согласно последним данным доверяли, 70%. Зависимому и одинокому Зеленскому — всего 32%, и это главная причина замены одного мясника другим.

«Я полагаю, Залужный находится под покровительством американцев и вряд ли его устранят в ближайшее время», — отметил политолог Павел Данилин.

И, пока генерал обмывает полученное на днях от Зеленского в качестве компенсации звание Героя Украины за выдающиеся заслуги, в центр Киева стягиваются почитатели опального генерала.

Накануне годовщина второго майдана — запахло третьим. Как и тогда, американцы снова в Киеве, чтобы диктовать свои правила.

Назначение главкомом ВСУ Сырского, прошедшего советского военную школу, сына русского офицера, лишь отчетливее высвечивает страшную суть конфликта на Украине — по обе стороны линии фронта в большинстве своем — русские люди. Это следствие того чудовищного эксперимента, который на средства западных фондов проводили над украинцами, в попытке вырезать по-живому память народа.

В попытке внедрить новые ценности и новых кумиров. Бандера и Шухевич — это лишь вершина айсберга, идет попытка зачистить всю украинскую культуру от русизмов.

На этой неделе в Сумах началась агиткомпания с целью доказать, что надо стереть с карты города имена летчика Кожедуба, партизана Ковпака, химика Менделеева, композитора Чайковского. Потому что они не «ок» для Сум, а горожане крутят у виска и идею такую не поддерживают, для них и Кожедуб и Ковпак — это прежде всего земляки.

Кажется, эту мысль, что конфликт на Украине — это по многим признакам гражданская война, и пытался объяснить президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«На поле боя происходит боестолкновение, конкретный пример: украинские солдаты попали в окружение — это конкретный пример из жизни, боевые действия — наши солдаты им кричат: „Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!“. И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: „Русские не сдаются!“ — и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают.

В этом смысле то, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны. И все думают на Западе, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа от другой. Нет. Воссоединение произойдет. Оно никуда и не делось. Почему украинские власти растаскивают Русскую православную церковь? Потому что она объединяет не территорию, а душу, и никому не удастся ее разделить», — сказал глава государства.

На этой неделе нападки на церковь, к слову, продолжились — с обысками вновь пришли в Киево-Печерскую лавру, где УПЦ все еще использует несколько храмов, а настоятеля Вознесенского Банченского монастыря жестоко избили.

Кто именно, полиция не спешит вести расследования. Батюшка, несмотря на травму, продолжает вести службы и призывает к скорейшему миру на украинской земле.