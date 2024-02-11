Крепкий удар по самолюбию Запада: Песков подвел итоги беседы Путина с Карлсоном

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Алина Крылова
Алина Крылова 41 0

Песков: на Западе тяжело воспримут историческую часть интервью Путина Карлсону

Крепкий удар по самолюбию Запада: Песков подвел итоги беседы Путина с Карлсоном

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Заранее запланированная беседа с участием российского президента побила все рекорды по количеству просмотров.

Пресс-секретарь кандидата в президенты РФ, действующего президента Владимира Путина Дмитрий Песков подвел итоги нашумевшей беседы политика с журналистом Такером Карлсоном. Американец специально прилетел в Россию из Штатов, чтобы лично пообщаться с главой государства, услышать его позицию по поводу предпосылок к началу СВО и осветить происходящее в РФ на фоне двухлетнего украинского кризиса.

Наибольшее впечатление на мировую общественность произвел исторический экскурс в самом начале беседы, которому Владимир Путин уделил без преувеличения 40 минут. Глава государства в деталях рассказал Карлсону, как формировалась современная Россия и какие предпосылки сформировали текущий политический курс страны.

Глубокие познания Путина покорили зрителей настолько, что количество уникальных просмотров интервью Карлсона превысило все мыслимые пределы. Профессиональную оценку по итогам продуктивной беседы в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным дал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так, по его словам, нешуточный ажиотаж вокруг этой съемки был продиктован полярностью мнений, сложившихся между Россией и Штатами.

«Главная задача, чтобы Путина услышали и увидели, — она, мне кажется, успешно достигнута», — подчеркнул он.

Что касается определенных трудностей, то Песков подчеркнул — Европе и Западу будет затруднительно в полной мере вникнуть в историческую сводку, которую с такой тщательностью Владимир Путин предоставил во время интервью. Нюанс заключается в том, что «американцы по своей натуре — большие интроверты, которые мало интересуются зарубежьем», что, впрочем, не исключает, что зрители найдут аспекты, которые привлекут особое внимание.

«Да, эта историческая часть наверняка будет очень тяжело восприниматься на Западе, у западных зрителей и читателей. Но там есть огромное количество специалистов по нашей стране, есть огромное количество историков, причем историков и в Восточной Европе, которые тоже будут очень живо интересоваться, наверняка. Поэтому своя аудитория у этой исторической части будет», — высказал мнение Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Кремле раскрыли детали организации интервью Путина и Карлсона.

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