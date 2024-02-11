«Быстро согласился»: в Кремле раскрыли детали организации интервью Путина и Карлсона

Ожидался ли накал страстей на Западе после выхода в свет записи этой беседы?

Американский журналист Такер Карлсон сам вышел на Кремль и предложил сделать интервью с президентом России Владимиром Путиным, на что тот достаточно быстро согласился. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

«Он сам вышел на нас, он предложил это интервью. <…> Он (Путин — Прим.ред.) достаточно быстро согласился на это», — сказал представитель Кремля.

При этом помощники Путина сначала посмотрели материалы Карлсона, его аудитории и насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы. Изучив все это, было решено рекомендовать Владимиру Владимировичу это интервью.

Как отметил Песков, сейчас Запад становится все больше предсказуемым, поэтому еще до начала интервью ожидалась его реакция. Гонения в отношении Карлсона были и ранее, но теперь ему приходится несладко. Тем не менее популярность американского журналиста выросла после выхода интервью с Путиным.

Двухчасовое интервью Владимира Путина вызвало широкий ажиотаж по всему миру. В социальной сети Х видео Такера Карлсона посмотрели более 166 миллионов человек.

Как заявлял французский политик Флориан Филиппо, после выхода этого интервью противников России захлестнула паника. Они теперь готовы к «тотальной войне».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала полезным идиотом Карлсона. Однако после этого заявления в США разнесли политика. В частности, там подчеркнули, что Карлсон смог сделать то, что оказалось не под силу ни Клинтон, ни нынешнему госсекретарю США Энтони Блинкену.