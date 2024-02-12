Экипажи Су-34 громят ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны показало работу экипажей Су-34 на купянском направлении
Фото, видео: Пресс-служба ПАО "ОАК" / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Летчики несут круглосуточное дежурство в зоне ответственности, выполняя вылеты с аэродрома базирования.
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ на купянском направлении
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России несут круглосуточное дежурство в зоне ответственности, выполняя вылеты с аэродрома базирования. Перед очередным экипаж получил координаты расположения командного пункта противника.
Экипаж выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по указанной цели. После выполнения боевого задания истребитель-бомбардировщик успешно вернулся на аэродром базирования.
По докладу разведки цель была успешно поражена. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
Экипажи Ка-52М выполнили удар по опорным пунктам и живой силе противника на луганском направлении
В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет, уничтожив пункт управления и бронетехнику ВСУ.
Армейская авиация в ходе проведения СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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