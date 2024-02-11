Египет возвел стену на границе с Палестиной, готовясь к наплыву беженцев из Газы

Египет возвел стену на границе с Палестиной в ожидании наплыва беженцев из сектора Газа. В частности, ограждение построено возле города Рафах, который находится в анклаве возле египетского государства. Об этом сообщил журналист Ибрагим Исбаита в беседе с 5-tv.ru.

«После объявления Израилем о наземном вторжении египтяне построили новую стену. Это произошло после угрозы премьер-министра Израиля [Биньямина Нетаньяху] о вторжении в Рафах», — сказал он.

В результате в ловушке оказалось более миллиона человек.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в БАПОР ответили на слухи о тоннеле ХАМАС под штаб-квартирой в Газе.