ФСБ провела обыски в Росавиации из-за незаконного вывоза за рубеж 59 бортов
«Известия»: ФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывоза бортов за рубеж
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky
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Что известно об этом деле?
ФСБ возбудила уголовное дело о халатности в отношении нескольких сотрудников Росавиации, которые после начала СВО незаконно вывели из-под российской юрисдикции почти 60 самолетов и вертолетов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
Некоторые из этих бортов в результате попали в недружественные страны и стали использоваться для оказания западной помощи Украине, говорят источники. Так, три вертолета Ми-8 принимали участие в боевых действиях на стороне противника, а самолеты Ил-76 совершали рейсы с выключенными ответчиками.
Это позволяет скрывать данные о маршрутах, по которым борт перевозит грузы. В итоге обыски прошли в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве.
Они, по данным источников, проводились сотрудниками МВД и ФСБ в кабинетах двух чиновников. А именно — врио начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и замглавы отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева.
Обыски позволили обнаружить документы и предметы, подтверждающие незаконность действий сотрудников ведомства и прочих неустановленных лиц. По статье УК «Халатность», пишет газета, уголовное дело возбудили в отношении Козырева, Бывалиной и ее бывшего заместителя Анны Жильцовой.
Последнюю уволили из агентства в июне 2023 года. Помимо этого, на Бывалину, по информации источников, также завели дело о превышении должностных полномочий.
Ранее 5-tv.ru писал, что жителя Камчатки задержали по подозрению в госизмене.
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