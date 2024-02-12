Нейросеть для распознавания техники НАТО разработали в России

Разработанная в России нейросеть позволит с высокой точностью распознавать технику противника, включая танки Leopard и БМП Bradley. Об этом сообщил гендиректор компании-разработчика ПО «Хардберри-Русфактор» Алексей Герман.

«Мы написали программу также для всех типов беспилотников, получившую название НАКА. По сути, речь идет о нейросети, распознающей заданные объекты, в том числе технику противника», — цитирует руководителя организации РИА Новости.

Установка нейросети, объяснил он, происходит на аппаратуру, куда приходит запись видео с камер на БПЛА. Так, беспилотник передает видео на пульт оператора, а программа, «залитая» в пульт, выделяет определенную область местности зеленым цветом и пишет: «Это Leopard, а это — Bradley с вероятностью 85%», показывая точные координаты.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что уникальный БПЛА испытали в зоне СВО российские бойцы.