Уникальный БПЛА испытали в зоне СВО российские бойцы
Каким изобретением похвастался союз ученых и опытных бойцов-практиков?
Фото, видео: 5-tv.ru
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Работают в зоне СВО не только военные инженеры: активно нашей армии помогают и гражданские специалисты, чьи технические разработки испытываются прямо на передовой. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин узнал, к чему приводит союз энтузиастов-изобретателей и опытных бойцов-практиков.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, почему на Западе пришли в шок от российских дронов «Куб».
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