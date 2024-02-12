«Не следует недооценивать»: как интервью Путина может повлиять на украинский конфликт

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 32 0

В офисе Зеленского считают, что интервью Путина повлияет на западную помощь

«Не следует недооценивать»: как интервью Путина может повлиять на украинский конфликт

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным Спецоперация

В Киеве уже выражают опасения, что совсем окажутся без внимания западных союзников.

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным повлияет на западную поддержку Украины. Об этом заявил советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в эфире телеканала «Рада».

«Не следует это интервью недооценивать… Оно небезопасно, и оно будет влиять на американского избирателя тем, что эту войну надо остановить путем прекращения помощи Украине», — заявил Лещенко.

По его словам, интервью может изменить позицию Запада, в частности, смена вектора на сохранение сбережений американцев и жизней украинцев. И к такой позиции избирателей будут вынуждены прислушаться власти США. В связи с этим, как отметил Лещенко, интервью опасно в руках «умелых пропагандистов».

Кроме того, в Киеве считают, что благодаря интервью Карлсон сможет претендовать на должность вице-президента США в случае победы экс-лидера Дональда Трампа.

Долгожданное интервью вышло в свет в ночь на пятницу, 9 февраля. В ходе разговора Карлсон и Путин обсудили немало тем, среди них — спецоперация на Украине, теракт на нитях газопровода «Северный поток», отношения России и НАТО и ряд других вопросов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск резко отреагировал на сообщения о том, что США пытаются помешать распространению интервью с президентом России Владимиром Путиным.

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Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным
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