Харитонов посетил завод приборостроения в Калуге

В рамках предвыборной программы кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов со своей командой посетил в Калуге «Завод опытного приборостроения». Предприятие с плановой экономикой приятно удивило гостей.

По их словам, это достойный пример для подражания. Здесь созданы все условия для работы и соблюдаются все социальные гарантии.

В программе визита также встреча с жителями и представителями общественных организаций города. Как избежать стресса при сдаче единого госэкзамена, а также как найти свое место на рынке труда — эти вопросы обсудил со студентами-айтишниками претендент на место главы государства от партии «Новые люди» Владислав Даванков.