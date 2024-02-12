Харитонов посетил завод приборостроения в Калуге
Там созданы все условия для работы и соблюдаются все социальные гарантии.
Фото, видео: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС; 5-tv.ru
В рамках предвыборной программы кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов со своей командой посетил в Калуге «Завод опытного приборостроения». Предприятие с плановой экономикой приятно удивило гостей.
По их словам, это достойный пример для подражания. Здесь созданы все условия для работы и соблюдаются все социальные гарантии.
В программе визита также встреча с жителями и представителями общественных организаций города. Как избежать стресса при сдаче единого госэкзамена, а также как найти свое место на рынке труда — эти вопросы обсудил со студентами-айтишниками претендент на место главы государства от партии «Новые люди» Владислав Даванков.
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