Боевики в ярости: как Зеленский одним решением вызвал переполох в ВСУ

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 26 0

Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский возмутил армию Украины увольнением Залужного

Боевики в ярости: как Зеленский одним решением вызвал переполох в ВСУ

Фото: Oleg Petrasyuk / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

И какие интриги плетут властные круги в Незалежной?

Украинские боевики были возмущены решением президента Незалежной Владимира Зеленского снять главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с должности. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

Националисты очень резко и негативно отреагировали на решение главы государства, добавил он. Генерал считает, что так Зеленский «пытается восстановить свою репутацию».

Кривонос подчеркнул, что увольнение Залужного — это абсолютно политическое решение. Боевые качества националистов из-за этого точно не улучшатся.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем для ВСУ обернется назначение Александра Сырского.

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