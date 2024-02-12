«Мотивы трудно понять»: чем для ВСУ обернется назначение Сырского

Боевики уже прозвали нового главкома «генералом 200» за его нежелание считаться с потерями в рядах армии. Изменится ли что-то в связи с перестановками в руководстве?

Отстранение Валерия Залужного от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и назначение на это место Александра Сырксого скажется, прежде всего, на внутриполитических моментах самого киевского режима. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Перестановки в руководстве Украины, по словам Пушилина, точно никак не скажутся на выполнении задач спецоперации российскими военными. Однако изменения могут привести к увеличению потерь в рядах ВСУ, на это также указывает и прозвище, данное Сырскому. Среди боевиков он известен как «генерал 200», нежелающий считаться с потерями.

«Его остервенело какое-то желание не считаться с жертвами, с потерями, оно может характеризовать новые какие-то „мясорубки“, которые будут опять же им и организованы», — отметил Пушилин в интервью одному из федеральных телеканалов.

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Глава ДНР задался вопросом, почему Сырский так поступает. Однако точного ответа дать на это невозможно.

«Для него самого, может, очень тяжело воспринимается, что он делает сейчас. Мотивы его трудно понять», — добавил Пушилин.

Тем временем Генштаб ВСУ назвал «российской пропагандой» появление в СМИ биографических данных Сырского. Из них следует, что он родился, вырос и получил образование в РСФСР. Однокурсник нового главкома ВСУ Андрей Валиков рассказал 5-tv.ru, как они вместе учились в Московском высшем общевойсковом командном училище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отец Сырского сказал о назначении сына на пост главкома ВСУ. К слову, мужчина с семьей проживает в России.