Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Экипажи БМП «Басурманин» отработали ведение учебного боя на полигоне

Практические занятия по вождению и применению штатного вооружения боевой машины пехоты «Басурманин» в ходе захвата населенного пункта провели военнослужащие подразделений ЦВО на одном из полигонов в тыловом районе проведения СВО. К занятиям привлекались экипажи, сформированные из военнослужащих, заключивших первый контракт с Вооруженными силами России.

Занятия с экипажами БМП «Басурманин» проводят опытные инструкторы, имеющие богатый опыт выполнения боевых задач в составе передовых подразделений на различных направлениях специальной военной операции. В ходе тренировки наводчики-операторы выполнили стрельбы из автоматической 30-мм пушки 2А37 и танкового пулемета Калашникова на дистанции от 500 до 3,5 тысячи метров.

Одновременно с операторами-наводчиками свои навыки оттачивали механики-водители и командиры боевых машин. В задачу экипажам ставилось подавление огнем штатного вооружения пулеметных точек противника при проведении штурмовых действий.

Пока одна машина работала по цели, вторая прикрывала ее с трех сторон. Затем, после израсходования боекомплекта, первая БМП заняла позицию за укрытием и производила перезарядку, а вторая продолжила наносить огневое поражение по выявленным целям.

Ремонтно-восстановительные подразделения ВДВ ремонтируют технику в зоне СВО

Ремонтно-восстановительные подразделения ВДВ постоянно ведут работу по ремонту и модернизации боевой техники, имеющейся на вооружении соединений и воинских частей в зоне проведения СВО. Любой технике в районе боевых действий требуется своевременное техническое обслуживание, модернизация и ремонт.

Для этого военнослужащие ремонтно-восстановительных подразделений одного из соединений ВДВ на Херсонском направлении в тыловой зоне проведения СВО развернули пункты ремонта и восстановления техники в полевых условиях. Благодаря высокой квалификации военнослужащих ремонтных подразделений ВДВ, а также современным машинам технического обслуживания и ремонта, в полевых условиях проводятся восстановительные работы любой сложности.

В целях поддержания высокой боеспособности подразделений и обеспечения непрерывного ведения ими боевых действий, в первую очередь, ремонтируется вооружение, которое необходимо для выполнения боевых задач. Подразделения ВДВ находятся на переднем крае фронта, выполняют рискованные и сложные задачи.

Поэтому техника должна быть надежной. В ремонтно-восстановительном подразделении служат только профессионалы.

Проводят в полевых условиях даже сложные ремонты поврежденной в боях техники. Каждый специалист понимает, что от качества и оперативности их работы зависят жизни бойцов на передовой.