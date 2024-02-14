В ЦИК обнародовали информацию о числе заявок на участие в онлайн-голосовании

Оно будет применяться в 29 регионах.

Заявления на участие в онлайн-голосовании на выборах президента подали более двух миллионов избирателей. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она также прокомментировала заявления Бориса Надеждина, который хочет оспорить в суде отказ ЦИКа зарегистрировать его кандидатом. Хотя основанием для отказа стал большой процент недействительных подписей.

«Когда девять сборщиков одновременно собирают подписи в 15-20 субъектах, а 10 — в 20-25, и еще три — аж в 25 и более, я думаю, что тут, конечно, есть предмет для тщательного рассмотрения судом. Что же это такие за многостаночники?» — задалась она вопросом.

Предвыборную кампанию продолжают четыре кандидата. Выборы президента впервые в истории России состоятся в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Дистанционное голосование будет применяться в 29 регионах.