НАТО планирует создать центр подготовки боевиков ВСУ
El Pais: НАТО намеревается создать центр подготовки боевиков ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Польша выразила готовность разместить объект на своей территории.
Руководство НАТО планирует открыть центр по подготовке боевиков ВСУ. Об этом сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на источники.
«НАТО создаст центр оборонной подготовки, анализа и обучения для украинских войск. Новый проект призван помочь Киеву не только в военной подготовке своих солдат и военнослужащих, но и обучить их стратегии и управлению», — говорится в публикации.
Объект призван, как отмечается, расширить существующую миссию ЕС. Лидеры стран НАТО хотят «дотянуть» националистов до уровня стандартов альянса.
Польша выразила готовность разместить объект на своей территории. Окончательно проект, как ожидается, одобрят в ходе саммита НАТО в июле.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что западные союзники, по оценкам главы Пентагона Ллойда Остина, предоставили Украине военную помощь на общую сумму свыше 85 миллиардов долларов с начала СВО.
- 15 февр
- Сырский признал потери ВСУ из-за ударов армии России
- 15 февр
- Пентагон раскрыл цифры о предоставленной Украине помощи
- 15 февр
- Нефтебаза загорелась в Курской области после атаки украинского БПЛА
- 15 февр
- Путин заявил о попытках России завершить конфликт на Украине
- 14 февр
- Путин заявил об извращении западными лидерами причин начала СВО
- 14 февр
- Сенатор Грэм изменил свою позицию по Украине под влиянием Трампа
- 14 февр
- «Я не общаюсь»: Подоляк рассказал о наличии живущего в Москве брата
- 14 февр
- Песков заявил о приобретении СВО формы войны против коллективного Запада
- 14 февр
- В Германии отказались признавать, что Шольц просил Путина отвести войска от Киева
- 14 февр
- В Германии подтвердили разговор Путина и Шольца об отводе российских войск от Киева
Читайте также
78%
0.22 97.81
-0.38
Нашли ошибку?