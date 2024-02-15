Пентагон раскрыл цифры о предоставленной Украине помощи

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 39 0

Пентагон сообщил о более чем 85 миллиардах долларах военной помощи Украине

Пентагон раскрыл цифры о предоставленной Украине помощи

Фото: Efrem Lukatsky / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Более дюжины союзников Незалежной больше вкладываются в оборону страны, чем США.

Западные союзники, по оценкам главы Пентагона Ллойда Остина, предоставили Украине военную помощь на общую сумму свыше 85 миллиардов долларов с начала СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны США.

«Историческая коалиция под руководством США, объединяющая около 50 стран со всего мира, выделила Украине более 85 миллиардов долларов военной помощи», — сообщил Остин.

Помимо этого, он отметил, что более дюжины союзников Незалежной больше вкладываются в оборону страны, чем США.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский публично признал наличие серьезных проблем в ВСУ.

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