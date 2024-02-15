На грани жизни и смерти: сотрудница магазина белгородского ТЦ рассказала об атаке ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 719 0

Сотрудница белгородского ТЦ Ольга заявила об эвакуации после атаки ВСУ

Фото, видео: Гынгазов Николай / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Сама женщина вместе с коллегами пряталась в коридоре на втором этаже.

Сотрудница магазина «Карман», расположенного в торговом центре в Белгороде, который попал под обстрел ВСУ, Ольга рассказала 5-tv.ru о случившемся. Женщина и другие сотрудники прятались в коридоре на втором этаже в момент нанесения ударов.

«Мы просто в коридоре переждали, никуда не уходили. Мы были на втором этаже, потом нас всех эвакуировали, и все. Там первый этаж больше пострадал», — сказала она.

Ольга предположила, что в большей степени пострадали люди, которые в момент атаки находились снаружи здания. По ее словам, в том месте, где наносились удары, мало магазинов.

При этом в пресс-службе правительства Белгородской области в беседе с 5-tv.ru подтвердили, что пострадавшие в результате обстрела есть. Однако конкретное число не назвали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате обстрела погибли пять человек. На месте работают экстренные службы.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Тема:
Спецоперация
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