«Как жить дальше?» — жительница Белгорода рассказала про смерть близкого из-за обстрела ВСУ

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко Эксклюзив 116 0

Жительница Белгорода рассказала про смерть мужа родственницы из-за обстрела ВСУ

Фото, видео: Гынгазов Николай / ТАСС; 5-tv.ru

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Она предположила, что украинские боевики обстреливают мирный город ради того, чтобы напугать россиян.

Боевики ВСУ вновь обстреляли жилые районы Белгорода — к сожалению, не обошлось без жертв. Местная жительница Светлана Плещук рассказала, что ее родственница потеряла мужа при атаке украинских националистов.

«Осталась Юля с двумя детками… Она не так давно маму похоронила, теперь еще второй такой удар… Я не знаю, как она будет сама сейчас… Просто не знаю», — сказала она.

Женщина отметила, что ВСУ атакуют город и его окрестности уже неделю. Плещук предположила, что украинские боевики обстреливают мирный город ради того, чтобы напугать россиян.

«Мне сейчас внук позвонил и спросил: „Бабушка, как мы будем жить дальше?“ Я говорю: „Я не знаю, как мы будет жить"», — сказала жительница Белгорода.

У очевидицы обстрела ВСУ, как отмечается, пятеро детей. Во время обстрела она целый день перемещалась между разными точками города, чтобы убедиться, что у них все хорошо.

ВСУ 15 февраля нанесли ракетный удар по Белгороду. По последним данным, погибли семь человек, 18 получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

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