В ООН высказались после ударов ВСУ по мирным людям в Белгороде

Удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре недопустимы и должны быть прекращены. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя удар ВСУ по Белгороду.

«Мы также видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгород и еще раз повторяем, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — сказал он.

Представитель генсека ООН отметил, что гуманитарные работники на местах продолжают оказывать помощь мирному населению, которое страдает в результате продолжающихся боевых действий.

Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до семи.