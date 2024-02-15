В ООН высказались после ударов ВСУ по мирным людям в Белгороде

Какое заявление сделали в международной организации?
Фото: П/с Губернатора Белгородской области / ТАСС
Удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре недопустимы и должны быть прекращены. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя удар ВСУ по Белгороду.
«Мы также видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгород и еще раз повторяем, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — сказал он.
Представитель генсека ООН отметил, что гуманитарные работники на местах продолжают оказывать помощь мирному населению, которое страдает в результате продолжающихся боевых действий.
Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до семи.
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