Украина закупит у Турции истребители пятого поколения
Боднар: Украина закупит у Турции истребители KAAN
Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Что известно об этой ситуации?
Украина планирует закупить у Турции истребители KAAN пятого поколения. Об этом в эфире телеканала CNN Turk заявил посол Киева в Анкаре Василий Боднар.
«Мы не только купим их, но и будем ими пользоваться. Мы также знаем, где их использовать», — сказал дипломат.
Он добавил, что украинские предприятия принимают участие в создании двигателя для KAAN. Незалежная выиграла тендер еще до начала спецоперации России, утверждает Боднар.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинские боевики не могут найти применение турецким беспилотникам Bayraktar TB2.
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