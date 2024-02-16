Беспредельная жестокость: семь человек погибли и 19 пострадали при обстреле Белгорода

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Семь человек погибли и 19 пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Фото, видео: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov; 5-tv.ru

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На восстановление домов, по оценкам властей, потребуется не меньше недели.

В Белгороде растет число пострадавших от бесчеловечного удара, который украинские националисты обрушили на город минувшим вечером. За помощью к врачам обратился еще один раненый. Таким образом их количество достигло 19 человек. Двое в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь.

Жертвами атаки стали семь человек, в том числе годовалый ребенок. В память о них горожане несут к месту трагедии свечи и цветы. Корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова продолжит.

Стихийный мемориал у торгового центра, по которому накануне ударили ВСУ: от магазина остались одни обломки. Погибли семь человек, 19 пострадали.

Среди целей оказался не только магазин. Еще школьный стадион и детские площадки. Город еще не скоро оправится от трагедии.

«Снаружи местные жители организовали стихийный мемориал. Даже сейчас рано утром, до работы, они продолжают нести цветы», — передает с места Татьяна Симоненкова.

Киевские боевики били туда, где нет и намека на присутствие военных. ВСУ,как и подобает террористам, добивались максимального количества невинных жертв. Один удар был рядом с домом добровольца отряда территориальной обороны. Он был один из первых, кто оказывал помощь пострадавшим.

«Там женщине понадобилась помощь, пришлось зажгутовать ее, наложить бинт, перевязку сделать. Как раз в этот момент поспели медики скорой помощи. Они оказали помощь ребенку тоже. Я давал им инструменты медицинские, они просили», — рассказал доброволец.

У восьмилетнего мальчика перелом бедра и осколочные ранения лица. У девочки — ей всего семь — травмы конечностей, проникающее ранение брюшной полости и сотрясение головного мозга. Их отправили на лечение в Москву. Медики делают все возможное, чтобы пострадавшие как можно быстрее оказались дома.

«Десять человек находятся в больницах города Белгорода. Два в тяжелом состоянии. В реанимации. Восемь в состоянии стабильно средней тяжести», — прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Более сотни квартир остались без окон. Тепловой контур восстанавливают из подручных материалов — пленкой и листами фанеры.

В квартире Оксаны Худошиной не осталось целой мебели и стекол. Но главное, дома в момент обстрела никого не было.

«Мы в этот момент временно находились в другом жилье, как бы тут не проживаем. В целях безопасности мы с ребенком выехали в другое место жительства. Нам позвонила соседка, сказала, что произошла такая страшная ситуация», — вспоминает жительница Белгорода Оксана Худошина.

На восстановление домов потребуется не меньше недели, заявили местные власти. Людям вставят пластиковые окна и помогут с ремонтом.

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