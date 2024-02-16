Российские войска нанесли 30 групповых ударов по объектам Украины

В Минобороны привели подробности из зоны спецоперации.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Российские войска нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удары, по его словам, наносились в период с 11 по 16 февраля.
«В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и боеприпасов. Кроме того, поражены заводы, производившие горюче-смазочные материалы для техники ВСУ, склады военно-технического имущества, а также пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирований националистов», — уточнил Коаншенков.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские мотострелки группировки «Запад» в последний час боевого дежурства выявили замаскировавшихся боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сорвали их планы по атаке.
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