Приведет к разгрому: в США назвали условие скорого поражения ВСУ
Ставридис: отсутствие военной помощи США приведет к разгрому Украины
Фото: Reuters / STRINGER
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Власти Незалежной, похоже, вскоре будут вынуждены провести дополнительную мобилизацию.
ВСУ потерпят поражение, если США прекратят продолжать поставлять оружие на Украину. Об этом Bloomberg заявил адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.
«Военные усилия Украины нуждаются в перезагрузке... Наступил опасный момент (для ВСУ - Прим. ред.)», — говорится в материале.
Ставридис отметил, что украинские власти должны провести дополнительную мобилизацию, чтобы изменить положение ВСУ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки и переходе к обороне.
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