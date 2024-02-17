Сырский официально заявил о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки
Что сейчас происходит в этом городе?
Фото: Reuters / THOMAS PETER
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки и переходе к обороне.
«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и (ради - Прим. ред.) сохранения жизни и здоровья военнослужащих принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», — написал он в соцсетях.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Британии упрекнули Владимира Зеленского в побеге из Киева на фоне разгрома ВСУ.
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