Сырский официально заявил о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 70 0

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Сырский официально заявил о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки

Фото: Reuters / THOMAS PETER

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Тема:
Спецоперация

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки и переходе к обороне.

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и (ради - Прим. ред.) сохранения жизни и здоровья военнослужащих принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», — написал он в соцсетях.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Британии упрекнули Владимира Зеленского в побеге из Киева на фоне разгрома ВСУ.

Тема:
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