Шольц оценил вероятность отправки немецких солдат на Украину
Шольц пообещал не отправлять немецких солдат на Украину
Фото: www.globallookpress.com / Michael Matthey
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Берлин будет способствовать укреплению оборонного потенциала Киева, пообещал он.
Соглашение между Германией и Украиной о гарантиях безопасности и долгосрочной поддержке не подразумевает отправки немецких солдат в зону конфликта. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении.
«В этом конфликте не будет немецких солдат на Украине», — сказал он.
При этом Шольц добавил, что Берлин будет способствовать укреплению оборонного потенциала Киева.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине призвали отправить зеков в ряды ВСУ.
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