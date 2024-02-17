«Блондины арийской внешности»: на Украине призвали отправить зеков в ряды ВСУ

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 27 0

Малюська: ВСУ нужны не только «блондины арийской внешности»

«Блондины арийской внешности»: на Украине призвали отправить зеков в ряды ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ton Molina

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Тема:
Спецоперация

На территории Незалежной есть более 50 тысяч людей, которые отбыли сроки наказания, но не могут быть мобилизованы по законодательству.

Глава Минюста Украины Денис Малюська на фоне проблем с мобилизацией в стране предложил отправить заключенных в ряды ВСУ. Армия испытывает нехватку личного состава, рассказал чиновник в интервью украинскому отделению «Радио Свобода»*.

«Мы не в той ситуации, когда нам нужны (в ВСУ — Прим. ред.) двухметровые блондины арийской внешности и только таких мы можем брать в вооруженные силы. Я шучу, конечно. Но мы в той ситуации, когда нам нужно брать и использовать все ресурсы, которые есть», — сказал министр.

По оценкам Малюськи, на Украине есть более 50 тысяч людей, которые отбыли сроки наказания, но не могут быть мобилизованы по законодательству.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Украины начинают массово бунтовать против произвола военкомов.

* признано в России СМИ-иноагентом.

Тема:
Спецоперация
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