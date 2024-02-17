Продюсер Дворцов о песне ST, представленной росгвардейцам: «Нужно больше такого творчества»

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов призвал развивать патриотизм в российской музыкальной индустрии, представив в качестве примера творчество рэпера ST и его новую песню «Дай ему сил», представленную бойцам Росгвардии в зоне СВО. Об этом Дворцов рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Продюсер отметил, что российскому шоу-бизнесу необходимо создавать патриотические песни, такие, которые дают дух и добро зрителям и слушателям. Одной из подобных композиций и является песня рэпера — она уже стала своеобразным гимном СВО.

«Конечно, это ценится, это поддерживается, потому что в наше время всем сложно. В первую очередь — солдатам, кто сейчас находится в зоне боевых действий, за нашу Родину отдают и жизнь, потом и кровью, как говорится», — сказал Дворцов.

Продюсер подчеркнул, что патриотизм должен развиваться именно в музыкальной индустрии, более того, эта направленность должна сменить собой те так называемые хиты, которые в некотором смысле господствовали до последнего времени.

«Каждый музыкант сейчас должен показывать через свою песню, донеся до своего слушателя, зрителя, что мы вместе, мы сплоченные. И факт того, что победа за нами, по-другому быть не может!» — убежден Дворцов.

ST провел полевой концерт для бойцов Росгвардии в Луганской Народной Республике 6 февраля. Он исполнил свои композиции под аккомпанемент гитары и балалайки, и впервые представил военнослужащим свою новую песню «Дай ему сил».

Бойцы Росгвардии высоко оценили поступок рэп-исполнителя. Они отметили, что во время таких концертов у военных появляется возможность хотя бы немного морально разрядиться и отдохнуть.

Официально песня вышла 9 февраля и вошла в ТОП-20 популярных песен. После релиза ST рассказал, что полон дальнейших творческих планов и хотел бы написать еще нечто подобное.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что социолог сказал о песне ST и благодарностях от росгвардейцев.